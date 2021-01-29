Украинец, которого похоронили год назад, оказался жив
Как передает Politeka.net, о случае на Полтавщине рассказали в сюжете "Суспільного" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Константин Джеджера из села Полтавской области оказался "похороненным" при жизни. О своей "смерти" мужчина узнал когда его остановила полиция за нарушение ПДД.
Полицейские сообщили мужчине, что первая городская больница в ноябре 2019 выдала свидетельство о смерти от пневмонии.
"Вот моя плита, под которой меня похоронили", - рассказал мужчина, очищая могильную плиту от снега.
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Позже выяснилось, что на этом месте погребен его брат.
Врачи рассказали, что когда больного доставили в больницу, он назвал данные своего Константина, а на утро скончался. В документах следователи указали именно их, не установили настоящую личность умершего.
Дело в том, что покойный брат Константина находился в розыске по уголовному делу, и не захотел врачам называть свои данные.
Следователи просят провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Мужчине же придется отменять запись о своей смерти через суд.
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