Смертельна аварія сталася на Рівненщині, життя молодої жінки раптово обірвалося

Так, біля села Гранівка Дубенського району Рівненської області зіткнулися легковий автомобіль Toyota і вантажівка. В аварії загинула жінка 1978 року народження, її син 1997 року народження був госпіталізований.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Тіло загиблої водія "Тойоти" рятувальникам довелося вирізати за допомогою спецінструменту.

"31 січня о 14: 34 по спецлінії "101" надійшло повідомлення про ДТП поблизу села Гранівка Дубенського району. На місце виклику було направлено чергове відділення бійців 2-го Державного пожежно – рятувального поста смт Козин ГУ ДСНС України в Рівненській області", - йдеться в повідомленні ДСНС.