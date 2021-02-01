Смертельная авария произошла в Ровенской области, жизнь молодой женщины внезапно оборвалась

Так, возле села Грановка Дубенского района Ривненской области столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик. В аварии погибла женщина 1978 года рождения, ее сын 1997 года рождения был госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Тело погибшей водителя "Тойоты" спасателям пришлось вырезать при помощи специнструмента.

"31 января в 14:34 по спецлинии "101" поступило сообщение о ДТП вблизи села Грановка Дубенского района. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 2-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Козин ГУ ДСНС Украины в Ровенской области", – говорится в сообщении ГСЧС.