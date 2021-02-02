Лікарі в Дніпрі врятували породіллю з важкою пневмонією

Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

У жінки було практично повне ураження легенів.

"З Павлограда до Дніпра 39-річну вагітну доставили у вкрай важкому стані і терміново зробили кесарів розтин. Виходити вдалося і малюка, який задихався в утробі матері. Ще кілька тижнів тому, життя жінки і дитини були під загрозою", - розповів Шнайдер.

Через сім днів в реанімації, немовля перевели в дитячу лікарню. На щастя, коронавірус у нього не виявили.

"Нарешті взяти сина на руки, жінка зможе в самий найближчий час. Її життю і здоров'ю вже нічого не загрожує. А поки вона пише рідним листи з COVID-центру. І ця дивовижна історія в черговий раз підтверджує той факт, що наші медики справжні чарівники, які з величезним професіоналізмом і віддачею, виконують свою нелегку роботу. Величезне спасибі вам, хлопці", - підсумував блогер.


Також раніше повідомлялося, що жінка і новонароджена дитина померли з різницею в один день на Вінничині.

Через те, що малюк народився занадто рано, його життя обірвалося через день після його мами.

За даними у жінки були ще патології, а коронавірус і вагітність спровокували ускладнення захворювань.

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