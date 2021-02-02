Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
У жінки було практично повне ураження легенів.
"З Павлограда до Дніпра 39-річну вагітну доставили у вкрай важкому стані і терміново зробили кесарів розтин. Виходити вдалося і малюка, який задихався в утробі матері. Ще кілька тижнів тому, життя жінки і дитини були під загрозою", - розповів Шнайдер.
Також раніше повідомлялося, що жінка і новонароджена дитина померли з різницею в один день на Вінничині.
Через те, що малюк народився занадто рано, його життя обірвалося через день після його мами.
За даними у жінки були ще патології, а коронавірус і вагітність спровокували ускладнення захворювань.
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