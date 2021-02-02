Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
У женщины было практически полное поражение легких.
"С Павлограда до Днепра 39-летнюю беременную доставили в крайне тяжелом состоянии и срочно сделали кесарево сечение. Выходить удалось и малыша, который задыхался в утробе матери. Ещё несколько недель назад, жизни женщины и ребенка были под угрозой", - рассказал Шнайдер.
Также ранее сообщалось, что женщина и новорожденный ребенок скончались с разницей в один день на Винничине.
Из-за того, что малыш родился слишком рано, его жизнь оборвалась спустя день после его мамы.
По данным у женщины были еще патологии, а коронавирус и беременность спровоцировали осложнения заболеваний.
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