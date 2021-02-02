Врачи в Днепре спасли роженицу с тяжелейшей пневмонией

Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

У женщины было практически полное поражение легких.

"С Павлограда до Днепра 39-летнюю беременную доставили в крайне тяжелом состоянии и срочно сделали кесарево сечение. Выходить удалось и малыша, который задыхался в утробе матери. Ещё несколько недель назад, жизни женщины и ребенка были под угрозой", - рассказал Шнайдер.

Спустя семь дней в реанимации, младенца перевели в детскую больницу. К счастью, коронавирус у него не обнаружили.

"Наконец-то взять сына на руки, женщина сможет в самое ближайшее время. Её жизни и здоровью уже ничего не угрожает. А пока она пишет родным письма с COVID-центра. И эта удивительная история в очередной раз подтверждает тот факт, что наши медики настоящие волшебники, которые с огромным профессионализмом и отдачей, выполняют свою нелегкую работу. Огромное спасибо вам, ребята", - подытожил блогер.


Также ранее сообщалось, что женщина и новорожденный ребенок скончались с разницей в один день на Винничине.

Из-за того, что малыш родился слишком рано, его жизнь оборвалась спустя день после его мамы.

По данным у женщины были еще патологии, а коронавирус и беременность спровоцировали осложнения заболеваний.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

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