Врачи в Днепре спасли роженицу с тяжелейшей пневмонией



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У женщины было практически полное поражение легких. Как передает Politeka.net , об этом сообщил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.У женщины было практически полное поражение легких.



"С Павлограда до Днепра 39-летнюю беременную доставили в крайне тяжелом состоянии и срочно сделали кесарево сечение. Выходить удалось и малыша, который задыхался в утробе матери. Ещё несколько недель назад, жизни женщины и ребенка были под угрозой", - рассказал Шнайдер.





Спустя семь дней в реанимации, младенца перевели в детскую больницу. К счастью, коронавирус у него не обнаружили.

"Наконец-то взять сына на руки, женщина сможет в самое ближайшее время. Её жизни и здоровью уже ничего не угрожает. А пока она пишет родным письма с COVID-центра. И эта удивительная история в очередной раз подтверждает тот факт, что наши медики настоящие волшебники, которые с огромным профессионализмом и отдачей, выполняют свою нелегкую работу. Огромное спасибо вам, ребята", - подытожил блогер.