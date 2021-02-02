Вона пішла в декрет в 19 років

Подружжя з Вінниччини виховує 15 дітей



Як передає Politeka.net, про унікальну сім'ю Бородуліних розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Не так давно багатодітна мати народила двійню, і тепер в сім'ї вісім хлопчиків і сім дівчаток. Це рекорд для Вінницької області.



"Виходила заміж і вирішила: скільки Бог нам дасть, стільки і приймемо. Але, звичайно на двійню не розраховували. Щороку дитинка і дитинка", - поділилась 37-річна Олена.

Лікарі дивуються, бо народжувати таку кількість разів є рідкістю в Україні і жінці радять поберегтися.

"Збільшити термін між вагітностями, оскільки жіночому організму потрібно відпочити. Це дуже складне навантаження", - поділився лікар.



37-річна Олена - офіційно мати-героїня. Вона пішла в декрет в 19 років.

Забезпечує сім'ю батько-підприємець, у якого є перукарня.

"Мати 15 дітей - це подвиг. У мене був переломний період до п'ятої дитини, я не знав як себе вести в суспільстві", - розповів глава сімейства.





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