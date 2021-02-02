Супруги с Винничины воспитывают 15 детей
Как передает Politeka.net, об уникальной семье Бородулиных рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Не так давно многодетная мать родила двойню, и теперь в семье восемь мальчиков и семь девочек. Это рекорд для Винницкой области.
"Выходила замуж и решила: сколько Бог нам даст, столько и примем. Но, конечно на двойню не рассчитывали. Каждый год ребеночек и ребеночек ", - говорит 37-летняя Елена.
Врачи удивляются, так как рожать такое количество раз является редкостью в Украине и советуют женщине поберечься.
"Увеличить срок между беременностями, поскольку женскому организму нужно отдохнуть. Это очень сложная нагрузка", - поделился врач.
37-летняя Елена - официально мать-героиня. Она ушла в декрет в 19 лет.
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Обеспечивает семью отец-предприниматель, у которого есть парикмахерская.
"Иметь 15 детей - это подвиг. У меня был переломный период до пятого ребенка, я не знал как себя вести в обществе", - рассказал глава семейства.
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