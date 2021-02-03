Товариші по службі вшанували пам'ять загиблої на Донбасі Клавдії Ситник
Як передає Politeka.net, історію бойового медика згадали на Facebook-сторінці 93 бригади Холодний Яр.
Як передає Politeka.net, історію бойового медика згадали на Facebook-сторінці 93 бригади Холодний Яр.
Її життя обірвалося в результаті мінометного обстрілу бойовиками.
"Обстріл окупанта трапився саме тоді, коли Клавдія несла ліки хворому бійцю на позиціях близько 29 блокпоста, що неподалік Новотошківського. Вона не встигла забігти в бліндаж. У Ситника були множинні уламкові поранення, а один з уламків прилетів в область серця, буквально на сантиметр вище пластини броніка", - йдеться в повідомленні.
"Обстріл окупанта трапився саме тоді, коли Клавдія несла ліки хворому бійцю на позиціях близько 29 блокпоста, що неподалік Новотошківського. Вона не встигла забігти в бліндаж. У Ситника були множинні уламкові поранення, а один з уламків прилетів в область серця, буквально на сантиметр вище пластини броніка", - йдеться в повідомленні.
Клавдії було 33 роки та вона нагороджена орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).
Побратими приїхали до її могили і разом з родиною та близькими поклали квіти, а капелани прочитали молитву.
Побратими приїхали до її могили і разом з родиною та близькими поклали квіти, а капелани прочитали молитву.
"На вшануванні пам'яті Клави була присутня і її дочка Юля. Давайте згадаємо Клавдію Ситник, загиблу захисницю, полеглу в російсько-українській війні!", - написали представники бригади "Холодний яр".
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