Товариші по службі вшанували пам'ять загиблої на Донбасі Клавдії Ситник



Як передає Як передає Politeka.net , історію бойового медика згадали на Facebook-сторінці 93 бригади Холодний Яр.

Її життя обірвалося в результаті мінометного обстрілу бойовиками.



"Обстріл окупанта трапився саме тоді, коли Клавдія несла ліки хворому бійцю на позиціях близько 29 блокпоста, що неподалік Новотошківського. Вона не встигла забігти в бліндаж. У Ситника були множинні уламкові поранення, а один з уламків прилетів в область серця, буквально на сантиметр вище пластини броніка", - йдеться в повідомленні.