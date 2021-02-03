Сослуживцы почтили память погибшей на Донбассе Клавдии Сытник



Как передает Как передает Politeka.net , историю боевого медика вспомнили на Facebook-страничке 93 бригады Холодный Яр.

Ее жизнь оборвалась в результате минометного обстрела боевиками.



" Обстрел оккупанта случился именно тогда, когда Клавдия несла лекарство больному бойцу на позициях возле 29 блокпоста, что неподалеку Новотошкивского. Она не успела забежать в блиндаж. У Ситника были множественные обломочные ранения, а один из обломков прилетел в область сердца, буквально на сантиметр выше пластины броника", - говорится в сообщении.