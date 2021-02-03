Сослуживцы почтили память погибшей на Донбассе Клавдии Сытник
Как передает Politeka.net, историю боевого медика вспомнили на Facebook-страничке 93 бригады Холодный Яр.
Как передает Politeka.net, историю боевого медика вспомнили на Facebook-страничке 93 бригады Холодный Яр.
Ее жизнь оборвалась в результате минометного обстрела боевиками.
" Обстрел оккупанта случился именно тогда, когда Клавдия несла лекарство больному бойцу на позициях возле 29 блокпоста, что неподалеку Новотошкивского. Она не успела забежать в блиндаж. У Ситника были множественные обломочные ранения, а один из обломков прилетел в область сердца, буквально на сантиметр выше пластины броника", - говорится в сообщении.
" Обстрел оккупанта случился именно тогда, когда Клавдия несла лекарство больному бойцу на позициях возле 29 блокпоста, что неподалеку Новотошкивского. Она не успела забежать в блиндаж. У Ситника были множественные обломочные ранения, а один из обломков прилетел в область сердца, буквально на сантиметр выше пластины броника", - говорится в сообщении.
Клавдии было 33 года и она награждена орденом "За мужество" III степени (посмертно).
Побратимы приехали к ее могиле и вместе с семьей и близкими возложили цветы, а капелланы прочитали молитву.
Побратимы приехали к ее могиле и вместе с семьей и близкими возложили цветы, а капелланы прочитали молитву.
"На чествовании памяти Клавы присутствовала и ее дочь Юля. Давайте вспомним Клавдию Сытник, погибшую защитницу, полегшую в русско-украинской войне!", - написали представители бригады "Холодный яр".
Напомним, украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.
Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Известного российского актера срочно госпитализировали в Киеве, жена раскрыла диагноз: "У нас жуткие потери"
Осадчая показала свой зимний дом и роскошную территорию по соседству с Потапом и Каменских: "Снежит"
«Скоро свадьба»: подопечная Потапа подогрела слухи о романе с Позитивом из «Время и Стекло»
В школе на Одесчине нашли тела людей: трагические подробности
Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.