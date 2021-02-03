Військовий медик Катерина Луцик врятувала понад 150 поранених бійців ЗСУ



Як передає Politeka.net, історію хороброї українки розповіли на сайті Міністерства оборони України.



Катя в свої двадцять років отримала поранення в Авдіївській промзоні, має чимало відомчих нагород, медаль від Президента України, два десятки стрибків з парашутом та ще й пише ліричні вірші.

"Хлопці у нас м'язисті, кремезні, набагато більші і важчі за мене. Пам'ятаю пацана за сто кіло, якому уламком міни поранило шию. Я його довго тягла по баюрах однією рукою, а другий затискала поранене місце. Дуже важко було, тому що на мені і на ньому були бронік, зброя та інше", - поділилася медик.



За її словами, були і психологічні труднощі на фронті.



"Я не один тиждень вчилася гасити паніку поранених, справлятися з їх психологічним шоком. І пацани кричали на мене, і матом крили... Потім, правда, завжди вибачалися... з часом я до цього звикла, опанувала майже безвідмовними психологічними прийомами", - поділилася дівчина.



Зараз вже сержант Катерина Луцик продовжує службу в десанті.



"За свої благородні і мужні вчинки її цінували командири, а бійці з вдячністю дарували квіти, ласкаво називаючи Катею. Ця юна, тендітна і наполеглива дівчина близько п'яти місяців воювала в одній з найнебезпечніших гарячих точок країни - Авдіївський промзоні", - ще в 2018 розповів один з бійців ЗСУ.



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