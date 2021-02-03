Военный медик Екатерина Луцик спасла более 150 раненых бойцов ВСУ



Как передает Politeka.net, историю храброй украинки рассказали на сайте Министерства обороны Украины.



Катя в свои двадцать лет получила ранение в Авдеевской промзоне, имеет немало ведомственных наград, медаль от Президента Украины, два десятка прыжков с парашютом да еще и пишет лирические стихи.

"Ребята у нас мускулистые, коренастые, гораздо крупнее и тяжелее меня. Помню пацана за сто кило, которому обломком мины ранило шею. Я его долго тащила по баюрах одной рукой, а второй зажимала раненое место. Очень тяжело было, потому что на мне и на нем были броник, оружие и прочее", - поделилась медик.



По ее словам, были и психологические трудности на фронте.



"Я не одну неделю училась гасить панику раненых, справляться с их психологическим шоком. И пацаны кричали на меня, и матом крыли... Потом, правда, всегда извинялись... со временем я к этому привыкла, овладела почти безотказными психологическими приемами", - поделилась девушка.



Сейчас уже сержант Екатерина Луцик продолжает службу в десанте.



"За свои благородные и мужественные поступки ее ценили командиры, а бойцы с благодарностью дарили цветы, ласково называя Катей. Эта юная, хрупкая и упорная девушка около пяти месяцев воевала в одной из самых опасных горячих точек страны - Авдеевский промзоне", - еще в 2018 рассказал один из бойцов ВСУ.



Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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