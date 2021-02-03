З вчителькою жорстоко розправилися в РФ



Страшний інцидент стався у Воронежі, 2 лютого, в той момент, коли вона поверталася додому зі школи.

На 47-річну жінку напав невідомий і наніс їй 13 ножових поранень. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Слідчі порушили за фактом того, що сталося кримінальну справу про вбивство, пов'язане з розбоєм, допитуються свідки, вилучені записи з камер спостереження.

Тушинська працювала в місцевій школі №1 з поглибленим вивченням окремих предметів, також вона була класним керівником військово-патріотичного класу.



Директор навчального закладу ледь стримував сльози, розповідаючи про колегу.

"Ми втратили нашого чудового друга, дивного вчителя. Наталія Василівна пропрацювала в нашій школі 11 років. Все життя своє віддала дітям. Сталася велика несправедливість, таким потворним, жорстоким чином обірвалося її життя!",- розповів Олексій Козлов.

У жінки залишилася дочка Юля, яка теж вчилася в школі, де працювала її мама.





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