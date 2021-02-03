С учительницей жестоко расправились в РФ



Страшный инцидент произошел в Воронеже, 2 февраля, в тот момент, когда она возвращалась домой из школы.

На 47-летнюю женщину напал неизвестный и нанес ей 13 ножевых ранений. От полученных травм женщина умерла на месте.

Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем, допрашиваются свидетели, изъяты записи с камер наблюдения.

Тушинская работала в местной школе №1 с углубленным изучением отдельных предметов, также она была классным руководителем военно-патриотического класса.



Директор учебного заведения едва сдерживал слезы, рассказывая о коллеге.

"Мы потеряли нашего замечательного друга, удивительного учителя. Наталья Васильевна проработала в нашей школе 11 лет. Всю жизнь свою отдала детям. Произошла великая несправедливость, таким безобразным, жестоким образом оборвалась ее жизнь!", - рассказал Алексей Козлов.

У женщины осталась дочка Юля, которая тоже училась в школе, где работала ее мама.





Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.