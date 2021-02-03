С учительницей жестоко расправились в РФ
Страшный инцидент произошел в Воронеже, 2 февраля, в тот момент, когда она возвращалась домой из школы.
На 47-летнюю женщину напал неизвестный и нанес ей 13 ножевых ранений. От полученных травм женщина умерла на месте.
Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем, допрашиваются свидетели, изъяты записи с камер наблюдения.
Тушинская работала в местной школе №1 с углубленным изучением отдельных предметов, также она была классным руководителем военно-патриотического класса.
Директор учебного заведения едва сдерживал слезы, рассказывая о коллеге.
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"Мы потеряли нашего замечательного друга, удивительного учителя. Наталья Васильевна проработала в нашей школе 11 лет. Всю жизнь свою отдала детям. Произошла великая несправедливость, таким безобразным, жестоким образом оборвалась ее жизнь!", - рассказал Алексей Козлов.
У женщины осталась дочка Юля, которая тоже училась в школе, где работала ее мама.
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