Чоловік у Вінниці погрожував підірвати гранату в квартирі
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій Національно поліції області.
Інцидент в одній з квартир міста стався вночі, 4 лютого.
"Було введено в дію поліцейський спеціальну операцію "Грім", на місце події виїхали всі служби оперативного реагування поліції. З будинку евакуювали жителів. Ситуацію ускладнювало те, що в квартирі з потенційно озброєною і небезпечною людиною знаходилися його дружина і малолітня дитина. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння та скаржився на життя", - йдеться у повідомленні.
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Через кілька годин переговорів правоохоронцям все-таки вдалося умовити дружину відкрити двері. Спецпідрозділу КОРД вдалося знешкодити та затримати зловмисника.
"44 - річний затриманий раніше неодноразово судимий за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом і майже 15 років відбував покарання в місцях позбавлення волі", - повідомили в поліції.
Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до шести років.
Раніше ми повідомляли, що в Києві була знайдена граната, для знешкодження якої на місце терміново виїхали правоохоронці і вибухотехніки.
Жителі столиці в мережі відзначили, що дана граната не є бойовою - найімовірніше, це була Страйкбольна граната, яка не несе загрози життю і здоров'ю оточуючих.
Нагадаємо, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.