Чоловік у Вінниці погрожував підірвати гранату в квартирі

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій Національно поліції області.

Інцидент в одній з квартир міста стався вночі, 4 лютого.

"Було введено в дію поліцейський спеціальну операцію "Грім", на місце події виїхали всі служби оперативного реагування поліції. З будинку евакуювали жителів. Ситуацію ускладнювало те, що в квартирі з потенційно озброєною і небезпечною людиною знаходилися його дружина і малолітня дитина. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння та скаржився на життя", - йдеться у повідомленні.

Через кілька годин переговорів правоохоронцям все-таки вдалося умовити дружину відкрити двері. Спецпідрозділу КОРД вдалося знешкодити та затримати зловмисника.

"44 - річний затриманий раніше неодноразово судимий за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом і майже 15 років відбував покарання в місцях позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до шести років.



Раніше ми повідомляли, що в Києві була знайдена граната, для знешкодження якої на місце терміново виїхали правоохоронці і вибухотехніки.

Жителі столиці в мережі відзначили, що дана граната не є бойовою - найімовірніше, це була Страйкбольна граната, яка не несе загрози життю і здоров'ю оточуючих.

Нагадаємо, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.







