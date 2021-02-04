Мужчина в Виннице угрожал взорвать гранату в квартире

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций Национально полиции области.

Инцидент в одной из квартир города произошел ночью, 4 февраля.

"Было введено в действие полицейский специальную операцию «Гром», на место происшествия выехали все службы оперативного реагирования полиции. Из дома эвакуировали жителей. Ситуацию затрудняло то, что в квартире с потенциально вооруженным и опасным человеком находились его жена и малолетний ребенок. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и жаловался на жизнь", - говорится в сообщении.

Спустя несколько часов переговоров правоохранителям все-таки удалось уговорить жену открыть дверь. Спецподразделению КОРД удалось обезвредить и задержать злоумышленника.

"44-летний задержанный ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом и почти 15 лет отбывал наказание в местах лишения свободы", - сообщили в полиции.

Теперь мужчине грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до шести лет.



Ранее мы сообщали, что в Киеве была найдена граната, для обезвреживания которой на место срочно выехали правоохранители и взрывотехники.

Жители столицы в сети отметили, что данная граната не является боевой - вероятнее всего, это была страйкбольная граната, которая не несет угрозы жизни и здоровью окружающих.

Напомним, чиновник устроил дебош в Киеве, Шмигаль экстренно созывает Кабмин.

Как сообщала Politeka, кроме вируса в Киеве "разбушевались" другие болезни: за неделю почти 11 тысяч зараженных.

Также сообщалось, что в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника.







