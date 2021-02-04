Львівські лікарі виходили новонароджену, яка з'явилася на світ на 29 тижні вагітності

Подробиці розповіли на "Львівському порталі".

Мати дитини підхопила коронавірус під час вагітності і було прийнято її госпіталізувати. У жінки було уражено 90% легенів. Їй зробили кесарів розтин і маленька дівчинка з'явилася на світ раніше терміну.

Малятко довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів, на якому вона провела довгих 16 днів.

"Даша почала самостійно дихати, перетравлювати їжу і рухатися. Отже, ми перевели її у відділення патологій недоношених для подальшого лікування. Сьогодні ми виписуємо Дашу додому і сподіваємося, що вона буде рости здоровою і радувати батьків", — поділилися медики.

Мама навіть боялася брати її на руки-Даша була настільки маленькою, що її головка містилася в долоню.





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