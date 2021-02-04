Львовские врачи выходили новорожденную, которая появилась на свет на 29 неделе беременности
Подробности рассказали на "Львівському порталі".
Мать ребенка подхватила коронавирус во время беременности и было принято ее госпитализировать. У женщины было поражено 90% легких. Ей сделали кесарево сечение и маленькая девочка появилась на свет раньше срока.
Малышку пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, на котором она провела долгих 16 дней.
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"Даша начала самостоятельно дышать, переваривать пищу и двигаться. Следовательно, мы перевели ее в отделение патологий недоношенных для дальнейшего лечения. Сегодня мы выписываем Дашу домой и надеемся, что она будет расти здоровой и радовать родителей”, — поделились медики.
Мама даже боялась брать ее на руки - Даша была настолько маленькой, что ее головка помещалась в ладонь.
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