Жінка з сином-інвалідом можуть залишитися без даху над головою
Як передає Politeka.net, про біду родини з Волині розповіли у сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Вони вже два роки знімають будинок, бо власного житла не мають. Гроші, які збирали на квартиру - пішли на лікування сина, який два роки тому потрапив у ДТП і тепер прикутий до ліжка.
Чоловік Олени загинув, а залишити одного сина вона може ненадовго. Живе сім'я на 1800 гривень на місяць - це пенсія Андрія.
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Мама вірить, що її син все-таки встане на ноги.
Допомагають їм односельці, які діляться чим можуть — грошима, їжею і ліками. Місцева влада хоч і знає про їхню проблему, але допомогти не в силах.
Щоб не плакати біля сина — жінка вишиває для нього ікони.
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