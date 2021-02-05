Жінка з сином-інвалідом можуть залишитися без даху над головою

Як передає Politeka.net, про біду родини з Волині розповіли у сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Вони вже два роки знімають будинок, бо власного житла не мають. Гроші, які збирали на квартиру - пішли на лікування сина, який два роки тому потрапив у ДТП і тепер прикутий до ліжка.

Чоловік Олени загинув, а залишити одного сина вона може ненадовго. Живе сім'я на 1800 гривень на місяць - це пенсія Андрія.

Мама вірить, що її син все-таки встане на ноги.



Допомагають їм односельці, які діляться чим можуть — грошима, їжею і ліками. Місцева влада хоч і знає про їхню проблему, але допомогти не в силах.

Щоб не плакати біля сина — жінка вишиває для нього ікони.

Нагадаємо, що у школі на Одещині знайшли тіла людей: трагічні подробиці

Як повідомляла Politeka, в Одесі людину примотали до стовпа скотчем, приспіла Поліція: Відео з місця

Також Politeka писала, жителі Одеської області спіймали і влаштували самосуд над шкуродером: кадри покарання