Женщина с сыном-инвалидом могут остаться без крыши над головой
Как передает Politeka.net, о беде семьи из Волыни рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Они уже два года снимают дом, так как собственного жилья не имеют. Деньги, которые собирали на квартиру - пошли на лечение сына, который два года назад попал в ДТП и теперь прикован к постели.
Муж Елены погиб, а оставить одного сына она может ненадолго. Живет семья на 1800 гривен в месяц - это пенсия Андрея.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Знойная жена Монатика взволновала Дорофееву и Никитюк раскованным видом в купальнике: "Вау, что это за..."
Беременная жена "Холостяка" Добрынина взбудоражила пикантным фото в одном боди: "Аж не верится, что это все..."
"Возвращалась из школы": нелюдь 13 раз воткнул нож в учительницу, детали трагедии
"Сколько Бог даст": 37-летняя украинка родила 15-го малыша и не собирается останавливаться
Мама верит, что ее сын все-таки встанет на ноги.
Помогают им односельчане, которые делятся чем могут — деньгами, едой и лекарствами. Местные власти хоть и знают об их проблеме, но помочь не в силах.
Чтобы не плакать возле сына — женщина вышивает для него иконы.
Напомним, что в школе на Одесчине нашли тела людей: трагические подробности
Как сообщала Politeka, в Одессе человека примотали к столбу скотчем, подоспела полиция: видео с места
Также Politeka писала, жители Одесской области поймали и устроили самосуд над живодером: кадры наказания