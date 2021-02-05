Женщина с сыном-инвалидом могут остаться без крыши над головой

Как передает Politeka.net, о беде семьи из Волыни рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Они уже два года снимают дом, так как собственного жилья не имеют. Деньги, которые собирали на квартиру - пошли на лечение сына, который два года назад попал в ДТП и теперь прикован к постели.

Муж Елены погиб, а оставить одного сына она может ненадолго. Живет семья на 1800 гривен в месяц - это пенсия Андрея.

Мама верит, что ее сын все-таки встанет на ноги.



Помогают им односельчане, которые делятся чем могут — деньгами, едой и лекарствами. Местные власти хоть и знают об их проблеме, но помочь не в силах.

Чтобы не плакать возле сына — женщина вышивает для него иконы.

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