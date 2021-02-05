Жінка збила трьох військовослужбовців в Енергодарі

Як передає Politeka.net, подробиці аварії розповіли у відділі комунікації поліції Запорізької області.

ДТП сталася 4 лютого. За інформацією правоохоронців, автомобіля "КІА", за кермом якого була жінка-водій, не витримала безпечну швидкість руху, внаслідок чого скоїла наїзд на трьох військовослужбовців 19-ти та 20-ти років.

У поліції уточнили, що чоловіки переходили дорогу в належному місці.

Постраждалих доставили в лікарню з різними травмами.

Більш точні подробиці ДТП з'ясовуються.

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