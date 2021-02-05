Женщина сбила троих военнослужащих в Энергодаре

Как передает Politeka.net, подробности аварии рассказали в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

ДПТ произошло 4 февраля. По информации правоохранителей, автомобиля "КИА", за рулем которого была женщина-водитель, не выдержала безопасную скорость движения, в результате чего совершила наезд на трех военнослужащих 19-ти и 20-ти лет.

В полиции уточнили, что мужчины переходили дорогу в положенном месте.

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Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

Более точные подробности ДТП выясняются.

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