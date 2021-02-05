Під Полтавою виявили тіла жінки та її доньки



Як передає Politeka.net, подробиці трагедії розповіли у сюжеті "Надзвичайних новин" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



Руслан і Руслана кілька років тому придбали дачу в селі Писарівна, під Полтавою. Пара любила відпочивати там, а влітку і зовсім жили в заміському будиночку.

Напередодні ввечері вони вирішили прогулятися зимовим селом, але так додому і не повернулися. Прокинувшись, чоловік не виявив дружину і дочку вдома і відправився на їх пошуки.



Сліди на снігу привели його до місцевої річки. Він відразу ж викликав рятувальників і швидку. Спустившись під лід, водолази відразу ж знайшли тіло його дружини, а через деякий час пошуків і дочка.

Що саме сталося того вечора і Чому дівчата вирішили вийти на небезпечний лід - залишається загадкою, оскільки свідків трагедії немає.

Нагадаємо, пішов з життя знаменитий актор, фільми з ним стали культовими: "ікона кіно"

Як повідомляла Politeka, зупинилося серце геніальної актриси, хвороба виявилася сильнішою.

Також Politeka писала, що раптово пішов з життя актор "моєї прекрасної няні", подробиці трагедії: "останні місяці..."