Під Полтавою виявили тіла жінки та її доньки
Як передає Politeka.net, подробиці трагедії розповіли у сюжеті "Надзвичайних новин" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Руслан і Руслана кілька років тому придбали дачу в селі Писарівна, під Полтавою. Пара любила відпочивати там, а влітку і зовсім жили в заміському будиночку.
Напередодні ввечері вони вирішили прогулятися зимовим селом, але так додому і не повернулися. Прокинувшись, чоловік не виявив дружину і дочку вдома і відправився на їх пошуки.
Сліди на снігу привели його до місцевої річки. Він відразу ж викликав рятувальників і швидку. Спустившись під лід, водолази відразу ж знайшли тіло його дружини, а через деякий час пошуків і дочка.
Що саме сталося того вечора і Чому дівчата вирішили вийти на небезпечний лід - залишається загадкою, оскільки свідків трагедії немає.
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