Под Полтавой обнаружили тела женщины и ее дочери
Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Руслан и Руслана несколько лет назад обзавелись дачей в селе Писаривна, под Полтавой. Пара любила отдыхать там, а летом и вовсе жили в загородном домике.
Накануне вечером они решили прогуляться зимним селом, но так домой и не вернулись. Проснувшись, мужчина не обнаружил жену и дочь дома и отправился на их поиски.
Следы на снегу привели его к местной реке. Он сразу же вызвал спасателей и скорую. Спустившись под лед, водолазы сразу же нашли тело его жены, а спустя некоторое время поисков и дочь.
Что именно случилось в тот вечер и почему девушки решили выйти на опасный лед - остается загадкой, поскольку свидетелей трагедии нет.
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