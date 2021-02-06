У православній церкві стався трагічний випадок: під час проведення обряду хрещення священик втопив 6-тижневе немовля

У Румунії, в місті Сучава, яке знаходиться всього в 83 кілометрах від Чернівців, під час хрещення священик занурював 6-тижневу дівчинку в купіль горілиць, в той час як робити це потрібно було обличчям вниз. Obozrevatel повідомляє, що це стало причиною загибелі дитини.

Трагедія сталася 1 лютого в православній церкві святих Костянтина і Олени в місті Сучава. За фактом цієї події правоохоронні органи спочатку почали розслідувати кримінальну справу за статтею "Умисне заподіяння шкоди здоров'ю", проте згодом почали розслідуванні за статтею"Вбивство". За підсумками розтину з'ясувалося, що в легенях немовляти була вода.

Причиною смерті дитини стало те, що священик, який проводив хрещення, проробляв обряд неправильно: в той час, як по правила дитини в купіль потрібно окупати обличчям вниз, дівчинку опускали під воду горілиць.

Протоірей Дору Будяну заявив, що священик вже не вперше проводив обряд, і, крім того, дитина плакала після закінчення хрещення. Він також стверджує, що дитина народилася недоношеною, хоча батько загиблої дівчинки наполягає на тому, що вона вдихнула 110 мілілітрів води, а в її носі була кров.

Природно, подібний прецедент викликав широкий суспільний резонанс. У мережі з'явилася онлайн-петиція, яка пропонує внести правки в обряд хрещення, щоб зробити його більш безпечним.

З таким вирішенням проблеми солідарний представник церкви Василе Банеску. За його словами, для проведення хрещення досить налити трохи води дитині на лоб, замість того, щоб повністю занурювати її у воду. У той же час, представники традиціоналістського крила церкви, такі як архієпископ Теодосіє, вже заявили, що не збираються вносити зміни в церковний обряд.

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