В православной церкви произоешл трагичный случай: во время проведения обряда крещения священник утопил 6-недельного младенца

В Румынии, в городе Сучава, который находится всего в 83 километрах от Черновцов, во время крещения священник окунал 6-недельную девочку в купель лицом вверх, в то время как делать это нужно было лицом вниз. Obozrevatel сообщает, что это стало причиной гибели ребенка.

Трагедия произошла 1 февраля в православной церкви Святых Константина и Елены в городе Сучава. По факту этого события правоохранительные органы изначально начали расследовать уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью", однако впоследствии начали расследовании по статье "Убийство". По итогам вскрытия выяснилось, что в легких младенца была вода.

Причиной смерти ребенка стало то, что священник, проводивший крещение, проделывал обряд неправильно: в то время, как по правила ребенка в купель нужно окупать лицом вниз, девочку опускали под воду лицом вверх.

Протоирей Дору Будяну заявил, что священник уже не впервые проводил обряд, и, кроме того, ребенок плакал после окончания крещения. Он также утверждает, что ребенок родился недоношенным, хотя отец погибшей девочки настаивает на том, что она вдохнула 110 миллилитров воды, а в ее носу была кровь.

Естественно, подобный прецедент вызвал широкий общественный резонанс. В сети появилась онлайн-петиция, которая предлагает внести правки в обряд крещения, чтобы сделать его более безопасным.

С таким решением проблемы солидарен представитель церкви Василе Банеску. По его словам, для проведения крещения достаточно налить немного воды ребенку на лоб, вместо того, чтобы полностью окунать его в воду. В то же время, представители традиционалистского крыла церкви, такие как архиепископ Теодосие, уже заявили, что не собираются вносить изменения в церковный обряд.

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