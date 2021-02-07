Водій не впорався з керуванням

У Тернопільській області 7 лютого сталася велика ДТП

Зокрема, на дорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль біля села Зелена в Тернопільській області зіткнулися Opel Vivaro і мінібус Peugeot Expert.

Про це передають прес-служба МВС у неділю, 7 лютого.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vivaro, рухаючись у напрямку Бучача, не впорався з керуванням і автомобіль на не розчищеній дорозі відкинуло на смугу зустрічного руху.

В результаті такого маневру автомобіль врізався у зустрічний міні-бус марки Peugeot Expert під керуванням жителя Тисмениці.



На момент зіткнення в легковику перебувала сім'я - водій і шість пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх дітей. У мінібусі знаходилися дві людини. В результаті зіткнення постраждали шестеро дорослих і 13-річний хлопець, він отримав черепно-мозкову травму важкого ступеня.

Попередня причина ДТП - важкі погодні умови та занос. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре звернулися до всіх учасників дорожнього руху із закликом бути обережними на дорозі через погіршення погодних умов та без потреби не виїжджати.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, трагедія сталася з чоловіком за кермом, кадри НП.

Також повідомлялося, що автобус з пасажирами перекинувся на українській трасі, кадри і деталі того, що відбувається.