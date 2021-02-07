Водитель не справился с управлением

В Тернопольской области 7 февраля произошло крупное ДТП

В частности, на дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь возле села Зеленая в Тернопольской области столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 7 февраля.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении Бучача, не справился с управлением и автомобиль на не расчищенной дороге отбросило на полосу встречного движения.

В результате такого маневра автомобиль врезался во встречный мини-бус марки Peugeot Expert под управлением жителя Тысменицы.



На момент столкновения в легковушке находилась семья - водитель и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних детей. В минибусе находились два человека. В результате столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень, он получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.

Предварительная причина ДТП — тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители в который раз обратились ко всем участникам дорожного движения с призывом быть осторожными на дороге из-за ухудшения погодных условий и без надобности не выезжать.

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