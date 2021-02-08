Під Рівним зіткнулися маршрутка і снігоочисна машина

На міжнародній дорозі Київ-Чоп сталася ДТП за участю маршрутки і снігоочисної машини, постраждали три людини. Як зазначають у поліції, за зовнішніми ознаками обидва водії були тверезі.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області.

У повідомленні йдеться, що автопригода сталася близько сьомої ранку на автодорозі поблизу села Синів колишнього Гощанського району. Попередньо травм зазнало троє пасажирів, двоє з яких після надання допомоги медиками "швидкої" відпущені. Ще одного пасажира доставлено до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження. Судячи зі знімків машини потрощило та зім'яло.

У поліції зазначають, що за зовнішніми ознаками обидва водії були тверезі, втім вони будуть проходити огляд на стан сп'яніння.

Що стосується інших пасажирів маршрутки, які стали учасниками аварії, але не постраждали, їх пересадили в інший транспортний засіб.

Також раніше повідомлялося, що на дорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль біля села Зелена в Тернопільській області зіткнулися Opel Vivaro і мінібус Peugeot Expert.

На момент зіткнення в легковику перебувала сім'я - водій і шість пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх дітей. У мінібусі знаходилися дві людини. В результаті зіткнення постраждали шестеро дорослих і 13-річний хлопець, він отримав черепно-мозкову травму важкого ступеня.



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