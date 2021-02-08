Под Ровно столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина

На международной дороге Киев-Чоп произошло ДТП с участием маршрутки и снегоочистительной машины, пострадали три человека. Как отмечают в полиции, по внешним признакам оба водителя были трезвые.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

В сообщении говорится, что автопроисшествие произошло около семи утра на автодороге вблизи села Сынив бывшего Гощанского района. Предварительно травм претерпело трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи медиками "скорой" отпущены. Еще один пассажир доставлен в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения. Судя по снимкам машины потрощило всмятку.

В полиции отмечают, что по внешним признакам оба водителя были трезвые, впрочем они будут проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Что касается других пассажиров маршрутки, которые стали участниками аварии, но не пострадали, их пересадили в другое транспортное средство.

Также ранее сообщалось, что на дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь возле села Зеленая в Тернопольской области столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert.

На момент столкновения в легковушке находилась семья - водитель и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних детей. В минибусе находились два человека. В результате столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень, он получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.

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