Жінку підозрюють у вбивстві новонародженої дитини в Рівному



Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікації поліції міста.

Кричущий інцидент стався вночі, 9 лютого. Правоохоронцям повідомили, що жінка перебувала на сьомому місяці вагітності у неї почалися передчасні пологи.

"Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину в рушник і в пакет, який потім поклала в морозильну камеру. За її словами, дитина народилася мертвою. Надалі у неї почалася кровотеча і вона звернулася в лікарню", - розповіли в поліції.

Лікарям вона повідомила, що перервала вагітність. Але як виявилося, насправді народила, а також повідомила, де залишила дитину.

"За місцем проживання породіллі слідчо-оперативна група виявила тіло новонародженої дівчинки", - повідомили правоохоронці.

Тепер жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на той же термін.

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