Женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка в Ровно
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции города.
Вопиющий инцидент произошел ночью, 9 февраля. Правоохранителям сообщили, что женщина находилась на седьмом месяце беременности у нее начались преждевременные роды.
"Роженица родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который потом положила в морозильную камеру. По ее словам, ребенок родился мертвым. В дальнейшем у нее началось кровотечение и она обратилась в больницу", - рассказали в полиции.
Врачам она сообщила, что прервала беременность. Но как оказалось, на самом деле родила, а также сообщила, где оставила ребенка.
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"По месту жительства роженицы следственно-оперативная группа обнаружила тело новорожденной девочки", - сообщили правоохранители.
Теперь женщине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
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В один из роддомов города поступила женщина с телесными повреждениями. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что пострадавшую избил муж. Женщина находилась на 29 неделе беременности. В результате избиения плод замер.
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