Женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка в Ровно



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции города.

Вопиющий инцидент произошел ночью, 9 февраля. Правоохранителям сообщили, что женщина находилась на седьмом месяце беременности у нее начались преждевременные роды.

"Роженица родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который потом положила в морозильную камеру. По ее словам, ребенок родился мертвым. В дальнейшем у нее началось кровотечение и она обратилась в больницу", - рассказали в полиции.

Врачам она сообщила, что прервала беременность. Но как оказалось, на самом деле родила, а также сообщила, где оставила ребенка.

"По месту жительства роженицы следственно-оперативная группа обнаружила тело новорожденной девочки", - сообщили правоохранители.

Теперь женщине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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