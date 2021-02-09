Коронавірус забрав життя молодого лікаря з Хмельницького

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у Facebook-спільноті"Лікарі України разом".

Серце лікаря-педіатра Лесі Азарянской перестало битися на 41-му році життя.

"Ця непоправна втрата гірким сумом осіла в серцях у всього нашого колективу, рідних, близьких людей. Світлий образ Лесі Володимирівни як професійного лікаря, мудрого колеги, люблячої дружини і турботливої мами назавжди залишиться в нашій пам'яті. Вона була доброю і привітною до діток, щирою з батьками та колегами, веселою, життєрадісною, відданою обраній професії. Приносимо свої щирі співчуття всій родині", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що на 56 році пішов з життя Вінницький педіатр Валерій Остапчук.



Майже 30 років свого життя він присвятив порятунку дітей. За словами колег, Валерій був справжнім професіоналом своєї справи і в його кабінет завжди стояли черги вдячних пацієнтів.

Зазначимо, що станом на 9 лютого коронавірус забрав життя 23 771 українця.

Нагадаємо, біда з легендарним актором-красенем, сам вже не дихає:"надії лікарів виявилися марними".

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