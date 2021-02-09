Коронавірус забрав життя молодого лікаря з Хмельницького
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у Facebook-спільноті"Лікарі України разом".
Серце лікаря-педіатра Лесі Азарянской перестало битися на 41-му році життя.
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"До останнього приймав пацієнтів": раптово не стало українського лікаря, який пів життя рятував дітей
Раніше ми повідомляли, що на 56 році пішов з життя Вінницький педіатр Валерій Остапчук.
Майже 30 років свого життя він присвятив порятунку дітей. За словами колег, Валерій був справжнім професіоналом своєї справи і в його кабінет завжди стояли черги вдячних пацієнтів.
Зазначимо, що станом на 9 лютого коронавірус забрав життя 23 771 українця.
Нагадаємо, біда з легендарним актором-красенем, сам вже не дихає:"надії лікарів виявилися марними".
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