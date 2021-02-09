Коронавирус унес жизнь молодого врача из Хмельницкого

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".

Сердце врача-педиатра Леси Азарянской перестало биться на 41-м году жизни.

"Эта невосполнимая утрата горькой печалью осела в сердцах у всего нашего коллектива, родных, близких людей. Светлый образ Леси Владимировны как профессионального врача, мудрого коллеги, любящей жены и заботливой мамы навсегда останется в нашей памяти. Она была доброй и приветливой к деткам, искренней с родителями и коллегами, веселой, жизнерадостной, преданной выбранной профессии. Приносим свои искренние соболезнования всей семье", - говорится в сообщении.

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Почти 30 лет своей жизни он посвятил спасению детей. По словам коллег, Валерий был настоящим профессионалом своего дела и в его кабинет всегда стояли очереди благодарных пациентов.

Отметим, что по состоянию на 9 февраля коронавирус забрал жизни 23 771 украинца.

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