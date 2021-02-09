Коронавирус унес жизнь молодого врача из Хмельницкого
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".
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Ранее мы сообщали, что на 56 году ушел из жизни Винницкий педиатр Валерий Остапчук.
Почти 30 лет своей жизни он посвятил спасению детей. По словам коллег, Валерий был настоящим профессионалом своего дела и в его кабинет всегда стояли очереди благодарных пациентов.
Отметим, что по состоянию на 9 февраля коронавирус забрал жизни 23 771 украинца.
Напомним, беда с легендарным актером-красавцем, сам уже не дышит: "Надежды врачей оказались тщетными".
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