Коронавірус забрав життя відомого українського лікаря
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у Facebook-спільноті "Лікарі України разом".
Михайло Хілінський захворів на коронавірусну інфекцію в кінці січня. Перебував вдома на самоізоляції, але з часом його стан погіршився.
Колеги висловили свої співчуття рідним і близьким медика.
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