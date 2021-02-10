Коронавірус забрав життя відомого українського лікаря

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у Facebook-спільноті "Лікарі України разом".

Михайло Хілінський захворів на коронавірусну інфекцію в кінці січня. Перебував вдома на самоізоляції, але з часом його стан погіршився.

"У п'ятницю, 5 лютого, його стан різко погіршився і він був доставлений в Олександрівську (Жовтневу) лікарню. Стан його розцінювався як вкрай важкий, він відразу був поміщений в реанімацію. Попри всі прийняті лікарями екстрені заходи, хворий помер від розвиненої дихальної та серцевої недостатності", - говориться в повідомленні.
Його серце зупинилося 6 лютого, в Олександрівській лікарні Києва.
Михайло Хілінський був одним з найбільш відомих лікарів столиці. Протягом багатьох років він був головою венерологічне відділення Київського міського шкірно-венерологічного диспансеру, був заступником головного лікаря з лікувальної роботи.

Колеги висловили свої співчуття рідним і близьким медика.

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