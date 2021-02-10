Коронавирус забрал жизнь известного украинского врача

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".

Михаил Хилинский заболел коронавирусной инфекцией в конце января. Находился дома на самоизоляции, но со временем его состояние ухудшилось.

"В пятницу, 5 февраля, его состояние резко ухудшилось и он был доставлен в Александровскую (Октябрьскую) больницу. Состояние его расценивалось как крайне тяжелое, он сразу был помещен в реанимацию. Несмотря на все принятые врачами экстренные меры, больной скончался от развившейся дыхательной и сердечной недостаточности", - говориться в сообщении.

Его сердце остановилось 6 февраля, в Александровской больнице Киева.

Михаил Хилинский был одним из наиболее известных врачей столицы. На протяжении многих лет он был главой венерологическое отделение Киевского городского кожно-венерологического диспансера, был заместителем главного врача по лечебной работе.

"Вечная память! Обидно и больно когда уходят такие люди!", "Царство небесное. Земля пухом. Светлый человек был", "Светлая память и царствие небесное!!! Прекрасной души человек!!!", "Светлая память коллеге", - писали в комментариях под постом.