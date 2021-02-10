Коронавирус забрал жизнь известного украинского врача
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".
Михаил Хилинский заболел коронавирусной инфекцией в конце января. Находился дома на самоизоляции, но со временем его состояние ухудшилось.
Коллеги выразили свои соболезнования родным и близким медика.
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Напомним, что молодой боец из одесской бригады отдал жизнь за Украину: трагические подробности
Как сообщала Politeka, молодой боец из одесской бригады отдал жизнь за Украину: последнее фото героя
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