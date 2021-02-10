Жінку з інфарктом довелося госпіталізувати на санках
Як передає Politeka.net, про це розповіли на Facebook-сторінці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Випадок стався 10 лютого у селі Мокротин поблизу Жовкви.
В обласному центрі екстреної медицини розповіли, що за допомогою до колег звернулася місцева фельдшериця Галина Бакун з пункту екстреної медичної допомоги «Жовква». Вона першою прибула на виклик і виявила у пацієнтки інфаркт.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Назавжди залишиться в пам'яті": обірвалося життя українського лікаря і турботливої мами, деталі трагедії
Софію Ротару познайомили з нареченим-мільйонером її 19-річної внучки, як він виглядає: "Головне, щоб я..."
Анджеліна Джолі в одній майці розкуто показала маленькі витівки біля басейну: "Бездоганні рухи"
В Україні хочуть ввести новий карантин, термінова заява Шмигаля: "складатиметься з..."
"Перевезення хворої до медичного закладу ускладнювалося важкими погодними умовами; під'їхати в селі в приміщення через снігові замети і відсутність дороги було практично неможливо. Тому хворого до карети швидкої допомоги доставили в санях", - розповіли медики.
Тягнути пацієнтку на санях довелося близько 600 метрів.
Раніше ми повідомляли, що патрульні області попереджали, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами Служба автомобільних доріг у Львівській області вводить обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах державного значення Львівської області
Нагадаємо, що у Києві слизькі дороги "перемогли" водіїв, відео:"просто котяться вниз".
Раніше Politeka інформувала, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео.
Також портал Politeka писав, що дикий ожеледь в Україні, десятки аварій і зупинений громадський транспорт: тривожні деталі.