Жінку з інфарктом довелося госпіталізувати на санках

Як передає Politeka.net, про це розповіли на Facebook-сторінці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Випадок стався 10 лютого у селі Мокротин поблизу Жовкви.

В обласному центрі екстреної медицини розповіли, що за допомогою до колег звернулася місцева фельдшериця Галина Бакун з пункту екстреної медичної допомоги «Жовква». Вона першою прибула на виклик і виявила у пацієнтки інфаркт.

"Перевезення хворої до медичного закладу ускладнювалося важкими погодними умовами; під'їхати в селі в приміщення через снігові замети і відсутність дороги було практично неможливо. Тому хворого до карети швидкої допомоги доставили в санях", - розповіли медики.

Тягнути пацієнтку на санях довелося близько 600 метрів.

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