Женщину с инфарктом пришлось госпитализировать на санках

Как передает Politeka.net, об этом рассказали на Facebook-страничке Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Случай произошел 10 февраля в селе Мокротин вблизи Жовквы.

В областном центре экстренной медицины рассказали, что за помощью к коллегам обратилась местная фельдшерица Галина Бакун из пункта Экстренной медицинской помощи «Жовква». Она первой прибыла на вызов и обнаружила у пациентки инфаркт.

"Перевозка больной в медицинское учреждение осложнялось тяжелыми погодными условиями; подъехать в селе в помещение через снежные заносы и отсутствие дороги было практически невозможно. Поэтому больного к карете скорой помощи доставили в санях", - рассказали медики.

Тянуть пациентку на санях пришлось около 600 метров.

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