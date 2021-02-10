У Львові врятували передчасно народжених двійнят





Малюки з'явилися на світ на 28-му тижні вагітності. Як передає Politeka.net , про це розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.Малюки з'явилися на світ на 28-му тижні вагітності.

"Один хлопчик важив всього 800 грамів, його брат – трохи більше кілограма, всього 1170 грамів.

Малюкам виповнилося всього дві години з народження, коли їх доставили в дитяче відділення реанімації", - розповіла блогер.

Малюки перебували під апаратом штучної вентиляції легенів протягом 11 днів, ще шість днів - на респіраторній терапії.



Зараз малюки вже можуть дихати самостійно і перейшли на природне харчування. Їх перевели разом з мамою у відділення патології новонароджених і недоношених. На сьогоднішній день новонароджені відчувають себе добре, вони продовжують набирати вагу і рости.

"Ось так, завдяки професіоналізму та високій кваліфікації львівських лікарів, було врятовано два людські життя. І в зв'язку з цим я в черговий раз хочу висловити цим хлопцям своє щире захоплення і повагу. Ви великі молодці", - підсумував блогер.