У Львові врятували передчасно народжених двійнят
Як передає Politeka.net, про це розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
Малюки з'явилися на світ на 28-му тижні вагітності.
Малюки з'явилися на світ на 28-му тижні вагітності.
"Один хлопчик важив всього 800 грамів, його брат – трохи більше кілограма, всього 1170 грамів.
Малюкам виповнилося всього дві години з народження, коли їх доставили в дитяче відділення реанімації", - розповіла блогер.
Малюки перебували під апаратом штучної вентиляції легенів протягом 11 днів, ще шість днів - на респіраторній терапії.
Зараз малюки вже можуть дихати самостійно і перейшли на природне харчування. Їх перевели разом з мамою у відділення патології новонароджених і недоношених. На сьогоднішній день новонароджені відчувають себе добре, вони продовжують набирати вагу і рости.
"Ось так, завдяки професіоналізму та високій кваліфікації львівських лікарів, було врятовано два людські життя. І в зв'язку з цим я в черговий раз хочу висловити цим хлопцям своє щире захоплення і повагу. Ви великі молодці", - підсумував блогер.
Раніше ми повідомляли, що лікарі в Дніпрі врятували породіллю з важкою пневмонією. У жінки було практично повне ураження легенів.
Її доставили у вкрай важкому стані і терміново зробили кесарів розтин. Виходити вдалося і малюка, який задихався в утробі матері.
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