Во Львове спасли преждевременно рожденных двойняшек
Как передает Politeka.net, об этом рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
Малыши появились на свет на 28-й неделе беременности.
Малыши появились на свет на 28-й неделе беременности.
"Один мальчик весил всего 800 граммов, его брат – чуть больше килограмма, всего 1170 граммов.
Малышам исполнилось всего два часа с рождения, когда их доставили в детское отделение реанимации", - рассказала блогер.
Малыши находились под аппаратом искусственной вентиляции легких в течение 11 дней, еще шесть дней - на респираторной терапии.
Сейчас малыши уже могут дышать самостоятельно и перешли на естественное питание. Их перевели вместе с мамой в отделение патологии новорожденных и недоношенных. На сегодняшний день новорожденные чувствуют себя хорошо, они продолжают набирать вес и расти.
"Вот так, благодаря профессионализму и высокой квалификации Львовских врачей, были спасены две человеческие жизни. И в связи с этим я в очередной раз хочу высказать этим ребятам своё искреннее восхищение и уважение. Вы большие молодцы", - подытожил блогер.
Ранее мы сообщали, что врачи в Днепре спасли роженицу с тяжелейшей пневмонией. У женщины было практически полное поражение легких.
Ее доставили в крайне тяжелом состоянии и срочно сделали кесарево сечение. Выходить удалось и малыша, который задыхался в утробе матери.
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
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