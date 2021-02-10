Во Львове спасли преждевременно рожденных двойняшек





Малыши появились на свет на 28-й неделе беременности. Как передает Politeka.net , об этом рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.Малыши появились на свет на 28-й неделе беременности.

"Один мальчик весил всего 800 граммов, его брат – чуть больше килограмма, всего 1170 граммов.

Малышам исполнилось всего два часа с рождения, когда их доставили в детское отделение реанимации", - рассказала блогер.

Малыши находились под аппаратом искусственной вентиляции легких в течение 11 дней, еще шесть дней - на респираторной терапии.



Сейчас малыши уже могут дышать самостоятельно и перешли на естественное питание. Их перевели вместе с мамой в отделение патологии новорожденных и недоношенных. На сегодняшний день новорожденные чувствуют себя хорошо, они продолжают набирать вес и расти.

"Вот так, благодаря профессионализму и высокой квалификации Львовских врачей, были спасены две человеческие жизни. И в связи с этим я в очередной раз хочу высказать этим ребятам своё искреннее восхищение и уважение. Вы большие молодцы", - подытожил блогер.