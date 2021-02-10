У Львові пішов життя український вчений

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на сайті університету "Львівська політехніка".



Серце доктора технічних наук, професора та завідувача кафедри соціальних комунікацій Національного університету «Львівська політехніка» Андрія Пелещишина зупинилося на 47-році життя.

"Невичерпна енергія, відданість розвитку кафедри та університету, переживання за успіх молоді назавжди залишаться в наших серцях. Життєвий шлях та значні наукові напрацювання будуть прикладом для студентів та викладачів. Спочивайте з Богом. Щирі співчуття всій родині.",- йдеться в повідомленні.





Раніше ми повідомляли, що на 60 - му році життя у Харкові померла професор кафедри загальної та неорганічної хімії, доктор технічних наук НТУ "ХПІ", фахівець у галузі хімічних технологій та сучасного матеріалознавства Марина адже.

За життя вона стала автором понад 800 робіт, у тому числі 350 статей, 12 підручників, серед яких три англомовних, навчальних посібників, 13 монографій, виданих в Україні та за її межами, 90 авторських свідоцтв і патентів.

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