Во Львове ушел жизни украинский ученый

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте университета "Львовская политехника".



Сердце доктора технических наук, профессора и заведующего кафедрой социальных коммуникаций Национального университета «Львовская политехника» Андрея Пелещишина остановилось на 47-году жизни.

"Неисчерпаемая энергия, преданность развитию кафедры и университету, переживание за успех молодежи навсегда останутся в наших сердцах. Жизненный путь и значительные научные наработки будут примером для студентов и преподавателей. Покойтесь с Богом. Искренние соболезнования всей семье.", - говорится в сообщении.





Ранее мы сообщали, что на 60-м году жизни в Харькове скончалась профессор кафедры общей и неорганической химии, доктор технических наук НТУ "ХПИ", специалист в области химических технологий и современного материаловедения Марина Ведь.

За жизнь она стала автором более 800 работ, в том числе 350 статей, 12 учебников, среди которых три англоязычных, учебных пособий, 13 монографий, изданных в Украине и за ее пределами, 90 авторских свидетельств и патентов.

Напомним, оборвалась жизнь легендарного украинца.

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