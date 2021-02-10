Во Львове ушел жизни украинский ученый
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте университета "Львовская политехника".
Сердце доктора технических наук, профессора и заведующего кафедрой социальных коммуникаций Национального университета «Львовская политехника» Андрея Пелещишина остановилось на 47-году жизни.
"Неисчерпаемая энергия, преданность развитию кафедры и университету, переживание за успех молодежи навсегда останутся в наших сердцах. Жизненный путь и значительные научные наработки будут примером для студентов и преподавателей. Покойтесь с Богом. Искренние соболезнования всей семье.", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что на 60-м году жизни в Харькове скончалась профессор кафедры общей и неорганической химии, доктор технических наук НТУ "ХПИ", специалист в области химических технологий и современного материаловедения Марина Ведь.
За жизнь она стала автором более 800 работ, в том числе 350 статей, 12 учебников, среди которых три англоязычных, учебных пособий, 13 монографий, изданных в Украине и за ее пределами, 90 авторских свидетельств и патентов.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Мишель Андраде застали в постели с Позитивом, скрывались недолго: «Потап и Настя раньше тоже так…»
Девочка-копия Тины Кароль подросла и стала еще красивее, певица в восторге: "Моя слабость..."
Полякова после скандала с Кароль заинтриговала новым выпадом: "Сегодня будут страшные..."
90-летнего Чапкиса спасают врачи, звезда «Танців з зірками» в реанимации: «Тяжело дышать…»
Напомним, оборвалась жизнь легендарного украинца.
Как сообщала Politeka, китайский вирус унес жизнь легендарного украинского артиста.