Молодий заробітчанин раптово зник

Молодий житель Іршавщини перебував у Берліні на заробітках і раптово зв'язок з ним обірвався.

Так, Пащенко Петро Євгенович 1995 р. н. востаннє виходив на зв'язок ще 5 жовтня 2020 року.

Перед таємничим зникненням чоловік сказав рідним, що купив автобусний квиток до Праги, але чи сів в автобус - не відомо.

Мама і сестра молодого хлопця дуже переживають і розшукують його відразу в двох країнах - Чехії та Німеччини.

Вони не втрачають надії на повернення хлопця додому!

Раніше ми писали, що зупинилося серце відомого лікаря

Про смерть анестезіолога Перечинської лікарні Любомира Юрійовича Томаша у Facebook повідомив мер Перечина Іван Погоріляк.

Лікар, Почесний громадянин м. Перечин, Любомир Томаш відійшов у вічність вранці 18 лютого.

"Не стало людини з великим серцем і щирою душею, і лікаря з великої літери", — додає Іван Погоріляк.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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