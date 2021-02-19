Молодий заробітчанин раптово зник
Молодий житель Іршавщини перебував у Берліні на заробітках і раптово зв'язок з ним обірвався.
Так, Пащенко Петро Євгенович 1995 р. н. востаннє виходив на зв'язок ще 5 жовтня 2020 року.
Перед таємничим зникненням чоловік сказав рідним, що купив автобусний квиток до Праги, але чи сів в автобус - не відомо.
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Мама і сестра молодого хлопця дуже переживають і розшукують його відразу в двох країнах - Чехії та Німеччини.
Вони не втрачають надії на повернення хлопця додому!
Раніше ми писали, що зупинилося серце відомого лікаря
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Лікар, Почесний громадянин м. Перечин, Любомир Томаш відійшов у вічність вранці 18 лютого.
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