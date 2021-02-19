Молодой заробитчанин внезапно исчез

Молодой житель Иршавщины находился в Берлине на заработках и внезапно связь с ним оборвалась.

Так, Пащенко Петр Евгеньевич 1995 г. р. в последний раз выходил на связь еще 5 октября 2020 года.

Перед таинственным исчезновением мужчина сказал родным, что купил автобусный билет до Праги, но сел ли в автобус - не известно.

Мама и сестра молодого парня очень переживают и разыскивают его сразу в двух странах - Чехии и Германии.

Они не теряют надежды на возвращение парня домой!

Ранее мы писали, что остановилось сердце известного врача

О смерти анестезиолога Перечинской больницы Любомира Юрьевича Томаша в Facebook сообщил мэр Перечина Иван Погориляк.

Врач, почетный гражданин г. Перечин, Любомир Томаш отошел в вечность утром 18 февраля.

"Не стало человека с большим сердцем и искренней душой, и врача с большой буквы", — добавляет Иван Погориляк.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".