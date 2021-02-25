Не всі з цим згодні

Тепер громадяни України зможуть поміняти не тільки прізвище та ім'я, але, якщо маєте бажання, і по батькові.

Про це Мін'юст написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

У нашій традиції по батькові висловлює повагу і шанування в даному випадку одного з батьків. Як відомо, на Заході такої традиції немає, а сучасні люди все частіше відмовляються від того, щоб їх називали по імені по батькові.

Бувають випадки, коли з різних причин по батькові не влаштовує його носія. Тепер право на зміну батькові з'явилося в українців з 1 січня 2021 року. Закон, що дозволяє дану дію, був прийнятий народними депутатами 3 листопада 2020 року. Документ став доповненням 295 статті Цивільного кодексу та статті 149 Сімейного кодексу.

За даними Мін'юсту, 114 осіб з понад 500 осіб вже отримали змогу змінити по батькові.

Наприклад, така можливість може виникнути, якщо батько не проявляє належної зацікавленості у вихованні дитини. Своєю чергою, при настанні 14 років, підліток зможе вибрати собі інше по батькові, однак, йому буде потрібен дозвіл батьків.

Після 16 років такий дозвіл вже не знадобиться, в цьому випадку молода людина зможе сам міняти свої дані.

За наявною статистикою, на 18 лютого 2021 року, найбільше цією послугою скористалися в Харківській області -14 осіб. На другому місці Дніпропетровська область, де 12 осіб змінили своє по батькові, а також у Києві - 11 осіб.

Також відомо, що найпопулярніші варіанти це: Миколайович або Миколаївна, Володимир або Володимирівна, Олександр або Олександрівна.

Думки по даній справі розділилися. Одні користувачі в коментарях не згодні зі зміною по батькові, вони вважають, що батько може бути один на все життя.

Інші стверджують, якщо можна поміняти стать, ім'я, зовнішність, то чому не можна змінити по батькові.

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