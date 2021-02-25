Не все с этим согласны

Теперь граждане Украины смогут поменять не только фамилию и имя, но, при желании, и отчество.

Об этом Минюст написал на своей странице в Facebook.

В нашей традиции отчество выражает уважение и почитание в данном случае одного из родителей. Как известно, на Западе такой традиции нет, а современные люди все чаще отказываются от того, чтобы их называли по имени отчеству.

Бывают случаи, когда по разным причинам отчество не устраивает его носителя. Теперь право на изменение отчество появилось у украинцев с 1 января 2021 года. Закон, разрешающий данное действие, был принят народными депутатами 3 ноября 2020 года. Документ стал дополнением 295 статьи Гражданского кодекса и статьи 149 Семейного кодекса.

По данным Минюста, 114 человек из более 500 людей уже получили возможность поменять отчество.

Например, такая возможность может возникнуть, если родитель не проявляет должной заинтересованности в воспитании ребенка. В свою очередь, при наступлении 14 лет, подросток сможет выбрать себе другое отчество, однако, ему будет нужно разрешение родителей.

После 16 лет такое разрешение уже не понадобится, в этом случае молодой человек сможет сам менять свои данные.

По имеющейся статистике, на 18 февраля 2021 года, больше всего этой услугой воспользовались в Харьковской области -14 человек. На втором месте Днепропетровская область, где 12 человек изменили свое отчество, а также в Киеве - 11 человек.

Также известно, что самые популярные варианты это: Николаевич или Николаевна, Владимир или Владимировна, Александр или Александровна.

Мнения по данному делу разделились. Одни пользователи в комментариях не согласны со сменой отчества, они считают, что отец может быть один на всю жизнь.

Другие утверждают, если можно поменять пол, имя, внешность, то почему нельзя сменить отчество.

Напомним, министр юстиции рассказал про акцию активистов.

Как сообщала Politeka, украинцам на дистанционке рассказали про новый закон.

Также Politeka писала, украинцам рассказали о новых тарифах.