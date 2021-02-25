У Лебедині Сумської області провели в останню путь загиблого на Донбасі бійця ЗСУ

Як передає Politeka.net, кадри прощань опублікували у прес-службі оперативного командування "Північ".

Трагічні вісті з фронту прийшли ще 20 лютого - тоді в результаті пожежі в бліндажі загинули два бійці, ще одного з 90% опіками тіла доставили в лікарню. 22 лютого від отриманих ран помер.

Михайло Капран був воїном бригади імені гетьмана Виговського. Йому було 34 роки.

В останню путь захисника України проводжали школярі, які вишикувалися живим коридором. Також на похорон прийшли рідні, друзі та побратими військового.

"Вічна і світла пам'ять Герою","Нехай архангел Михаїл прийме його душу у воїнство небесне Захисників України"," світла пам'ять тобі, воїн України", - писали в коментарях під постом.





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