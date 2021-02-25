В Лебедине Сумской области провели в последний путь погибшего на Донбассе бойца ВСУ
Как передает Politeka.net, кадры прощаний опубликовали в пресс-службе оперативного командования "Север".
Трагические вести с фронта пришли еще 20 февраля - тогда в результате пожара в блиндаже погибли два бойца, еще одного с 90% ожогами тела доставили в больницу. 22 февраля от полученных ран скончался.
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В последний путь защитника Украины провожали школьники, которые выстроились живым коридором. Также на похороны пришли родные, друзья и побратимы военного.
"Вечная и светлая память Герою", "Пусть архангел Михаил примет его душу в воинство небесное защитников Украины", "Светлая память тебе, воин Украины", - писали в комментариях под постом.
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