Незабаром Верховна Рада може прийняти документ, що передбачає кримінальну відповідальність за колабораціонізм

Про це Єгор Чернєв написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

За словами Єгора Чернєва, Верховна Рада розгляне два законопроекти №5143, 5144. Якщо один з них буде прийнятий - це завдасть нищівного удару по колабораціоністам.

Так передбачається покарання за будь-яку публічну підтримку ворога, а також незаконних утворень на тимчасово окупованій території. Відповідальність за пропаганду та інші кримінально карані дії.

Всім колаборантам буде закритий доступ в керівні державні структури строком на 15 років, також в документі передбачені й інші покарання.

Під протиправною діяльністю маються на увазі публічні висловлювання про заперечення окупації ОРДЛО.

Добровільна співпраця і робота в органах незаконної влади, що працюють на окупованих територіях.

Передача матеріальної допомоги та фінансування воєнізованих незаконних формувань.

Прийняття участі в місцевих виборах і референдумах на непідконтрольних територіях.

Допомога та участь у Збройних та воєнізованих незаконних формуваннях на території непідконтрольної Україні.

У коментарях користувачі поспішили висловити свою думку. Деяких збентежило, що законопроекту відразу два.

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