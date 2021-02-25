В скором времени Верховная Рада может принять документ предусматривающий уголовную ответственность за коллаборационизм

Об этом Егор Чернев написал на своей странице в Facebook.

По словам Егора Чернева, Верховная Рада рассмотри два законопроекта №5143, 5144. Если один из них будет принят - это нанесет сокрушительный удар по коллаборационистам.

Так предусматривается наказание за любую публичную поддержку врага, а также незаконных образований на временно оккупированной территории. Ответственность за пропаганду и другие уголовно наказуемые действия.

Всем коллаборантам будет закрыт доступ в руководящие государственные структуры сроком на 15 лет, также в документе предусмотрены и другие наказания.

Под противоправной деятельностью подразумеваются публичные высказывания об отрицании оккупации ОРДЛО.

Добровольное сотрудничество и работа в органах незаконной власти, работающих на оккупированных территориях.

Передача материальной помощи и финансирования военизированных незаконных формирований.

Принятие участия в местных выборах и референдумах на неподконтрольных территориях.

Помощь и участие в вооруженных и военизированных незаконных формированиях на территории неподконтрольной Украине.

В комментариях пользователи поспешили высказать свое мнение. Некоторых смутило, что законопроекта сразу два.

Напомним, что ждет украинцев, которые получили повестку.

Как сообщала Politeka, что украинцам важно научиться использовать демократические процедуры.

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