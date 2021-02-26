Показник зростання ковідних хворих в Україні стрімко збільшується, так Чернівцям загрожує "червона зона"

Про це повідомив пресцентр Міністерства охорони Здоров'я на офіційному сайті.

Після зниження числа коронавірусних хворих в Україні, статистика знову відзначає різке збільшення хворих.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, епідеміологічна ситуація стає напруженою. Особливо це стосується Чернівецької області, яка може потрапити до "Червоної зони", відповідно до прийнятої градації.

Підстава для такого рішення послужив різкий підйом хворих українців, а також статистика по областях, що погіршилася, пояснив Віктор Ляшко.

Так, тільки за минулу добу було виявлено 8 003 людей з Covid-19, з них дітей 475 осіб. Перед цим було 8 147 ковідних хворих.

Найбільш тривожна ситуація зберігається в Івано-Франківській області. Адже, за словами фахівців, спалах стався після відкриття курорту Буковель, який відвідали не тільки українці, а й гості з-за кордону. За день було виявлено 857 випадків зараження.

У Чернівецькій області кілька днів поспіль зростання хворих перевищує прийнятий норматив захворюваності. Якщо тенденція не зміниться, то Регіон потрапить в"червону зону".

Чиновники від Міністерства охорони здоров'я відзначають, що подібна ситуація відзначається і в сусідніх країнах. Наприклад, таких, як Угорщина і Польща. Традиційно на кінець зими приходить сезон грипу.

Віктор Ляшко ще раз нагадав, що вакцинація від коронавірусу вже почалася. Вона стала доступною для всіх областей країни.

Вже зроблено 1 338 щеплень.

ДО РЕЧІ, поки в Україні не зафіксований "британський" або "південноафриканський" штам вірусу.

Нагадавши, на Харківщині коронавірус став небезпечнішим.

Як повідомляла Politeka, в Україні можуть повернути карантин вихідного дня.

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